Grings: "Man traut uns Frauen immer noch nicht so viel zu"

Sie müsse aber klarstellen, dass sie nicht ausschließlich Männer trainieren wolle, so Grings: "Das wird mir immer so ausgelegt, und das kann ich nicht gebrauchen, weil ich das nicht so sehe." Das Problem sei der Zugang in die Männerwelt: "Man traut uns Frauen aber immer noch nicht so viel zu. Der Weg in den Männerfußball ist sehr schwierig."