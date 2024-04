Hofmann und Bayer wollen "Revanche" in Rom und "mehr Titel"

Trotz der bereits sicheren Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga ist der Titelhunger von Jonas Hofmann und Bayer Leverkusen noch lange nicht gestillt. „Wir wollen mehr Titel“, stellte der 31-Jährige im RTL/ntv-Interview klar. Das Triple „bedeutet für jeden, der hier dabei ist, alles“, fügte er vor dem Hinspiel im Europa-League-Halbfinale bei der AS Rom (21.00/RTL) am Donnerstag hinzu.