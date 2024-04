Nach elf Jahren! Traditionsklub Alemannia Aachen feiert Profifußball-Rückkehr

Der Traditionsverein Alemannia Aachen hat nach elf Jahren in der Regionalliga den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga geschafft. Der ehemalige Europapokal-Teilnehmer profitierte am Freitag von einem Patzer des Wuppertaler SV. Der Tabellenzweite verlor bei Fortuna Köln mit 1:2 (0:1) und kann die seit November ungeschlagene Alemannia nicht mehr von Rang eins verdrängen.

Am Aachener Tivoli kann somit am Samstag (14.00 Uhr) in der Partie gegen den 1. FC Bocholt eine große Aufstiegsparty steigen. Dabei könnte auch der Zuschauerrekord für ein Regionalligaspiel fallen. Bislang steht die Bestmarke bei 30.313 Fans, aufgestellt ebenfalls in Aachen im Februar 2015 gegen Rot-Weiss Essen (1:0).

Der ehemalige Bundesligist Aachen hatte in der Saison 2004/05 als Pokalfinalist noch am UEFA-Pokal teilgenommen. Danach folgte der freie Fall, seit 2013 spielte die Alemannia nur noch in der vierten Liga. Nun ist der schlafende Riese wieder erwacht.

Das Team der Alemannia erlebte Wuppertals Patzer live im Tivoli-Stadion auf einer Großleinwand und feierte anschließend eine spontane Aufstiegsparty. Anschließend versammelten sich die Spieler auf dem Balkon des Vereinsgeländes und ließen sich von den anwesenden Fans abfeiern.

