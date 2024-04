Nagelsmann gibt EM-Triumph als Ziel aus

Julian Nagelsmann hat den EM-Triumph als ambitioniertes Ziel ausgegeben. „Wir treten an, um den Titel zu gewinnen“, sagte der Bundestrainer in einem MagentaTV-Interview. Diesen Anspruch wird er auch noch einmal seinen Spielern vermitteln: „Wenn du an einem Turnier teilnimmst, sollte die Grundidee sein, selbiges zu gewinnen. Das haben wir versprachlicht und werden das in den nächsten Wochen auch noch einmal verbildlichen.“