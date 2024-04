Revanche gegen Rom? Bayer "ambitioniert und gierig"

Schon kurz nach dem Einzug ins Europa-League -Halbfinale hat sich der deutsche Meister Bayer Leverkusen auf das Wiedersehen mit der AS Rom eingestimmt.

Die Mannschaft könne sich „noch sehr gut an die Spiele erinnern“, betonte Jonathan Tah mit Blick auf das Halbfinal-Aus in der Vorsaison.

Das Hinspiel in Rom hatte die Werkself verloren (0:1), im Rückspiel ermauerten sich die Italiener unter ihrem damaligen Trainer Jose Mourinho ein 0:0 in Leverkusen und zogen ins Endspiel ein.

Erinnerungen an EL-Aus gegen die Roma

CL-Platz: Bundesliga fast am Ziel

CL-Platz: Bundesliga fast am Ziel

Rom sei ohne Mourinho in diesem Jahr "eine komplett andere Mannschaft, eine, die Fußball spielen möchte", sagte Anführer Granit Xhaka. Die Italiener seien für ihn zwar "eine Champions-League-Mannschaft – wir aber auch. Wir müssen uns nicht verstecken."

Revanche? Leverkusen-Trainer Alonso bleibt cool

Das Hinspiel findet am 2. Mai im Olympiastadion in Rom statt, eine Woche später empfängt die Werkself die Italiener zum Rückspiel in der eigenen Arena.