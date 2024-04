Sechs Millionen sehen Halbfinal-Einzug von Leverkusen

Der Halbfinal-Einzug von Bayer Leverkusen in der Europa League hat dem TV-Sender RTL eine Top-Quote beschert. In der Spitze sahen bis zu 6,31 Millionen Zuschauer das 1:1 des deutschen Meisters im Viertelfinal-Rückspiel bei West Ham United, im Schnitt verfolgten 5,13 Millionen Menschen die Partie am Donnerstag.