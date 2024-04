Sportministerkonferenz regt Gipfel mit Verbänden an

Um Gewalt und Fanausschreitungen nachhaltig aus deutschen Fußball-Stadien zu verbannen, hat die Sportministerkonferenz (SMK) die Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) in die Pflicht genommen. Die SMK regte „ein Spitzengespräch mit Vertretern der SMK, der IMK (Innenministerkonferenz, d. Red), des BMI (Bundesministerium des Innern und für Heimat) sowie von DFB und DFL an, um weitere Maßnahmen zur wirksameren Prävention und zur Erhöhung der Sicherheit in den und um die Stadien zu vereinbaren“, hieß es in einer Mitteilung der Hamburger Behörde für Inneres und Sport.