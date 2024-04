Vor DFB-Duell: Österreich will "extrem mutig" sein

Österreichs Nationaltrainerin Irene Fuhrmann hat vor dem Auftakt der EM-Qualifikation gegen die deutschen Fußballerinnen das bisher letzte Nachbarschafts-Duell noch nicht vergessen. "Viele unserer Spielerinnen sind oder waren Legionärinnen in Deutschland, kennen sich also untereinander gut. Insofern ist es ein sehr spezielles Spiel", sagte die 43-Jährige vor der Begegnung am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Linz dem kicker: "Und es ist ja auch ein bisschen das Wiederaufleben des EM-Viertelfinals 2022 in London."