Wrexham-Wahnsinn! Reynolds-Klub steigt schon wieder auf

Filmreife Erfolgsstory: Mit Hollywood-Unterstützung hat der walisische Traditionsklub AFC Wrexham den nächsten Aufstieg geschafft. Der Verein im Besitz der Schauspiel-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney gewann am Samstag 6:0 (4:0) gegen die Forest Green Rovers und sicherte sich dank Patzern der Konkurrenz vorzeitig den Durchmarsch in die dritte englische Liga, die League One.