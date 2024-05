Abzocke? Türkgücü München sorgt mit Spieler-Casting für Wirbel

Der ehemalige Drittligist hat sich für die Sichtung neuer Spieler etwas ganz Besonderes ausgedacht. Bei einem Spieler-Casting will der Klub zwischen dem 30. Mai und 2. Juni Spieler für seine Regionalliga-Mannschaft sichten. Um daran teilnehmen zu dürfen, soll jeder Spieler 299 Euro bezahlen und muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Teilnahmegebühr von Türkgücü sorgt für Kritik

In den sozialen Medien sorgt der Plan des Klubs für Kopfschütteln. Denn der chronisch in Geldsorgen steckende Klub wolle sich an den Spielern nur bereichern und neue Geldquellen erschließen, lautet der Vorwurf der User.