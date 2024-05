Ademola Lookman und die "Nacht meines Lebens"

Das Internet, wie sollte es anders sein, lag Lookman in bekannter Ironie zu Füßen. Der eine verglich ihn mit Ronaldo, der nächste mit Neymar, ein anderer mit Ronaldinho. Eine steile Karriere. Was Lookman ihnen allen voraus hat: Keiner dieser Weltstars hat so oft in einem Europapokalfinale getroffen wie er.