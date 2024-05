Alonso: Deutsche Erfolge werten Bayer-Meisterschaft auf

Die Erfolge der deutschen Klubs auf der europäischen Fußball-Bühne werten nach Ansicht von Xabi Alonso auch die Meisterschaft von Bayer Leverkusen auf. "Das hohe Niveau der Bundesliga zeigt, dass es nicht einfach war, was wir geschafft haben", sagte der Trainer der Werkself, die in dieser Spielzeit noch ungeschlagen ist: "Wir waren sehr konstant in dieser Saison."