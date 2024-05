Bayer feiert: Erst mit Korso, dann im Stadion

Egal, was noch passiert: Der neue deutsche Meister Bayer Leverkusen will seine „außergewöhnliche“ Saison am Tag nach dem Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern feiern.

Wie der Verein mitteilte, wird die Werkself am 26. Mai nach der für 13.30 Uhr geplanten Rückkehr aus Berlin zunächst vom Flughafen Köln/Bonn zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt ins Schloss Morsbroich fahren. Von dort geht es dann per Autokorso zur großen Feier in die BayArena.

40.000 Tickets für Party im Stadion

Für die Party im Stadion stehen 40.000 Karten zur Verfügung, Einlass ist ab 12.30 Uhr, das Rahmenprogramm beginnt um 13.30 Uhr. Zuvor könnte die Werkself noch zwei weitere Titel holen.