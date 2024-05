Bayer: Torhüter Kovar spielt im Europa-League-Finale

Matej Kovar wird auch im Finale der Europa League im Tor von Bayer Leverkusen stehen. Das bestätigte Trainer Xabi Alonso vor dem Duell mit Atalanta Bergamo am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Dublin. Der Tscheche erhält wie schon in der gesamten Europacup-Saison den Vorzug vor Stammkeeper Lukas Hradecky. Alonso ließ dagegen offen, wen er am Samstag im Endspiel des DFB-Pokals gegen den 1. FC Kaiserslautern aufstellen wird.