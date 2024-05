Bergamo und Marseille mit Remis - Aston Villa vor dem Aus

Liverpool-Bezwinger Atalanta Bergamo hat seine Chance auf den Finaleinzug in der Europa League gewahrt. Bei Olympique Marseille kam das Team von Trainer Gian Piero Gasperini am Donnerstag im Halbfinal-Hinspiel zu einem 1:1 (1:1). Der Sieger des Duells wäre im Endspiel ein möglicher Gegner des deutschen Meisters Bayer Leverkusen.

Aston Villa blamabel gegen Piräus

In der Conference League droht Aston Villa derweil das Aus. Der Tabellenvierte der Premier League unterlag im Halbfinal-Hinspiel vor heimischer Kulisse Olympiakos Piräus mit 2:4 (1:2). Großen Anteil am Erfolg der Griechen hatte Dreierpacker Ayoub El Kaabi (16./29./56., Handelfmeter), außerdem traf Santiago Hezze (67.). Ollie Watkins (45.+1) und der frühere Leverkusener Moussa Diaby (52.) glichen zwischenzeitlich für den Gastgeber aus. Die Chance auf den Anschlusstreffer vergab kurz vor Schluss Douglas Luiz, der einen Foulelfmeter (84.) verschoss.

Im zweiten Halbfinale verschaffte sich die AC Florenz eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. In Überzahl setzte sich der italienische Erstligist dank eines späten Treffers von M‘Bala Nzola in der ersten Minute der Nachspielzeit mit 3:2 (2:1) gegen den FC Brügge durch. Riccardo Sottil (5.) und Andrea Belotti (37.) waren ebenfalls für den Gastgeber erfolgreich. Hans Vanaken per Handelfmeter (17.) und Igor Thiago (63.) trafen jeweils zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste aus Belgien, die nach der Gelb-Roten Karte für Raphael Onyedika (61.) in Unterzahl agierten.