BMZ-Engagementpreis für Ex-Profi Subotic

Der frühere Fußballprofi Neven Subotic bekommt am Samstag in Bonn den BMZ-Engagementpreis von Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) verliehen. Im Rahmen des Fests der Demokratie würdigt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) persönlichen Einsatz in der Entwicklungszusammenarbeit.