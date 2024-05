Champions-League-Finale: Hargreaves meint, "BVB ist ein gefährlicher Underdog"

Über 60 verschiedene Medien aus der ganzen Welt, mehr als 150 Journalisten waren beim Open Media Day vor dem Endspiel der Champions League zwischen dem BVB und Real Madrid (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in Dortmund-Brackel vor Ort. Der prominenteste unter ihnen war ganz sicher ein Engländer, der weiß, wie sich dieser Triumph anfühlt: Owen Hargreaves.

Sowohl mit dem FC Bayern München (2001) als auch mit Manchester United (2008) stemmte der heute 43-Jährige am Ende der Saison den Henkelpott in die Höhe. Insgesamt zehn Jahre spielte er für die Münchner (150 Bundesliga-Einsätze), ehe er 2007 als damals teuerster Bundesliga-Spieler (25 Millionen Euro Ablöse) zu Manchester United wechselte. Im selben Jahr wurde er vom englischen Verband FA zu Englands Fußballer des Jahres gewählt. Im Laufe seiner Karriere brachte er es auf insgesamt 150 Einsätze in der Königsklasse. Dazu kommen 42 Spiele für die englische Nationalmannschaft.

Hargreaves ist aktuell in England als TV-Experte tätig und vor allem auch bei den großen Spielen im Einsatz. Sportlich leger gekleidet, mit nach wie vor gelocktem Haar und über beide Ohren strahlend traf ihn SPORT1 zum Interview.

Hargreaves mit Reus-Vorahnung: „Kommt von der Bank und entscheidet das Spiel“

SPORT1: Owen Hargreaves, erstmal herzlich willkommen zurück in Deutschland. Mit welchem Gefühl kommen Sie hierher? Ist das so etwas wie Ihre zweite Heimat?

Owen Hargreaves: Ja absolut. Das ist total schön. Ich war zehn Jahre lang beim FC Bayern München. Ich befinde mich sozusagen auf dem Boden des größten Rivalen. (lacht) Aber ernsthaft: Es ist wirklich schön, hier zu sein. Ich habe gerade das BVB-Training angeguckt. Die Stimmung ist dort super, die Jungs sind gut drauf. Ich bin echt gespannt. Samstag wird ein geiles Spiel, ein Highlight für jeden Spieler. Sicherlich werden viele Real-Fans in London sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Großteil schwarz-gelb tragen wird.

SPORT1: Wie sehen Sie denn den BVB im Vergleich zu den schier übermächtigen Real Madrid?

Hargreaves: Sie sind ganz klar der Underdog. Aber ein gefährlicher Underdog. Es gibt so viele tolle Geschichten in diesem Spiel. Toni Kroos macht sein letztes Spiel. Marco Reus macht sein letztes Spiel, wird einen Tag zuvor 35 Jahre alt. Vielleicht kommt er von der Bank und entscheidet das Spiel. Jadon Sancho kehrt zurück nach England. Jude Bellingham gegen seinen Ex-Verein. Das sind schon geile Geschichten. Dortmund hat bislang in der Champions League immer sein Bestes gegeben. Ich glaube, diese Underdog-Rolle gefällt ihm, das passt zum BVB.

SPORT1: Wie schätzen Sie denn die Chancen des BVB ein? Wie kann die Sensation gelingen?

Hargreaves: Real ist zwar der klare Favorit, aber man kann nie wissen. Real hat in der Champions League bisher nicht nur brilliert, war aber in den entscheidenden Momenten immer da. Ich glaube, Dortmund kann das Spiel genauso gut gewinnen. Sie haben mit Gregor Kobel einen super Torwart. Schlotterbeck und Hummels haben bislang auch stark gespielt. Das Mittelfeld ist absolut solide. Und nach vorne haben sie mit Sancho, Füllkrug und Brandt Spieler, die den Unterschied machen können. Geil wäre es einfach, wenn Reus von der Bank kommen und das Spiel entscheiden würde.

SPORT1: Sie wissen, auf was es in einem Champions-League-Finale ankommt. Welche Attribute sind wichtig?

Hargreaves: Einsatz, Leidenschaft sollte selbstverständlich sein. Für so ein Spiel brauchst du keine extra Motivation. Man sollte auf die eigenen Stärken vertrauen und nichts Außergewöhnliches machen wollen. Nur das, was man kann und was man schon gezeigt hat. Und dann braucht es oft auch ein bisschen Glück.

Hargreaves über Kompany: „Vinnie wird das schon machen“

SPORT1: Ihr Herzensverein, der FC Bayern, ist im Halbfinale an Real gescheitert. Im Pokal gab‘s das Aus in der zweiten Runde, in der Liga erreichten sie „nur“ Platz drei. Wie intensiv verfolgen sie die Bayern noch und was läuft aktuell schief?

Hargreaves: Ich habe viele Spiele, allein schon beruflich, verfolgt. Da waren auch viele gute dabei. Wie gegen Real oder auch gegen Arsenal. Dass du gegen Real im letzten Moment ausscheidest, ist natürlich unglücklich. Manuel Neuer ist einer der besten aller Zeiten. Es war nur dieser eine kleine Fehler … Carlo Ancelotti hat irgendwie ein gutes Gespür für Spieler, die von der Bank kommen und das Spiel dann entscheiden. Bayern hatte generell eine schwere Saison. Ich wünsche mir, dass dort etwas Ruhe und Stabilität reinkommt. Sie hatten die drei besten deutschen Trainer und jetzt sind alle wieder weg - innerhalb kürzester Zeit. Das kann einfach nicht passieren. Hansi Flick ist ein richtig guter Trainer. Julian Nagelsmann ist ein super Trainer und auch Tuchel ist einer der Besten. Dass es innerhalb so kurzer Zeit drei Top-Trainer nicht schaffen, muss sich auch der Klub ankreiden. Ich bin gespannt, was im Sommer passiert. Sie müssen aber schon einige Dinge ändern.

Owen Hargreaves spielte von 1997 an zehn Jahre beim FC Bayern

SPORT1: Der neue Mann an der Seitenlinie beim deutschen Rekordmeister ist Vincent Kompany? Was trauen Sie ihm zu?

Hargreaves: Vinnie (Kompany; Anm. d. Red.) war damals mein Kapitän bei City (Hargreaves spielte in der Saison 2011/12 für Manchester City; Anm. d. Red.), haben mit ihm Titel gewonnen. Er ist ein super Typ. Aus seiner Zeit beim HSV kann er auch gut deutsch. Er ist am Anfang seiner Trainerkarriere, lässt aber schon jetzt offensiven Fußball spielen, ist professionell. Vielleicht ist er eine kleine Überraschung, aber Vinnie ist ein guter Typ. Ich freue mich für ihn. Es ist ein super Job, gerade für ihn als jungen Trainer. Ich hoffe, sie halten Vinnie für zwei, drei, vier Jahre - egal was passiert. Die ständigen Wechsel im Trainerteam haben bewiesen, dass es nicht funktioniert. Ich hoffe, sie bringen wieder Ruhe rein - so wie früher. Und dann kommt auch wieder der Erfolg. Vinnie wird das schon machen.

Vor Heim-EM: „Deutschland ist Außenseiter“

SPORT1: Beruflich sind Sie natürlich auch im Wembley im Einsatz. Dann auch bei der Europameisterschaft in Deutschland. Wer ist Ihr Favorit?

Hargreaves: Frankreich ist der Favorit. Zweiter vielleicht England. Sie haben eine super Mannschaft mit super Spielern. Auch Portugal ist gefährlich.

SPORT1: Und Deutschland?