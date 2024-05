Dachverband der Fanhilfen über Polizeieinsätze besorgt

Der Dachverband der Fanhilfen blickt besorgt auf die Fußball-Saison 2023/‘24 zurück. In seinem Saisonbericht seien 24 Fälle von „übergriffigem und unangemessenem Verhalten“ der Polizei dokumentiert. Die große Anzahl stelle „ein trauriges Novum dar“, sagte Linda Röttig, Mitglied im Vorstand des Dachverbandes, in einer Medienrunde am Mittwoch.