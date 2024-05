Europa League: Roma-Trainer De Rossi warnt vor Leverkusens Last-Minute-Qualitäten

Auch der Halbfinal-Gegner AS Rom weiß um die Qualitäten von Bayer Leverkusen, besonders gerne spät im Spiel zuzuschlagen. „Es ist eine Mannschaft, die sich ihrer Stärken bewusst ist und weiß, dass sie das Blatt immer noch wenden kann - selbst wenn es unmöglich erscheint“, warnte Roms Trainer Daniele De Rossi vor dem Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER).