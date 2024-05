EM-Trainingslager statt Wembley: Bayern-Stars früher dabei

In der Champions League dramatisch gescheitert, dafür von Beginn an Teil der Mission Heim-EM: Bundestrainer Julian Nagelsmann kann in der EM-Vorbereitung frühzeitig auf seinen Bayern-Block setzen. Dagegen werden die Real-Stars Toni Kroos und Antonio Rüdiger wegen des Finals am 1. Juni in Wembley im Trainingslager in Weimar ebenso fehlen wie beim Länderspiel am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine.