Ex-BVB-Star beendet seine Karriere

In 573 Profispielen, darunter 198 für Borussia Dortmund, brachte Sokratis Papastathopoulos die Kommentatoren mit seinem Nachnamen bisweilen zum Verzweifeln - so sehr, dass er irgendwann einfach nur noch Sokratis genannt wurde. Jetzt ist Schluss, mit 35 Jahren kündigte der Grieche am Samstagabend mit einem Instagram-Post sein Karriereende an. Am 25. Mai wird er sein letztes Spiel für Betis Sevilla absolvieren.

Erst im Oktober war der Innenverteidiger zum spanischen Erstligisten gewechselt. „Betis wurde für mich zu einer Familie, jeder nahm mich auf, als ob ich schon seit Jahren hier wäre“, schwärmt er von seinem neunmonatigen Engagement, das jetzt allerdings schon wieder endet: „Mein Leben fern von meiner Familie zwingt mich dazu, diese Reise zu beenden“.

Die meiste Zeit seiner Karriere hatte Sokratis in der Bundesliga verbracht. Nach Stationen in Griechenland und Italien wechselte er 2011 vorerst leihweise und anschließend fest zu Werder Bremen. Mit starken Auftritten machte er auf sich aufmerksam, wodurch er 2013 zum BVB ging. Dort gewann er einmal den DFB-Pokal sowie zweimal den deutschen Supercup, ihm gelangen dabei zudem zehn Tore und zwei Vorlagen.

Sokratis vom BVB zu Arsenal

Nach fünf Jahren in schwarz-gelb zog es ihn anschließend weiter zum FC Arsenal, wo er ebenfalls einmal den nationalen Pokal gewann. Nach einer Station in Piräus folgte der Wechsel zu Betis, wo seine Profikarriere nun zu Ende geht.

Vor seinem Wechsel nach Spanien war er auch mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht worden, als der FC Bayern große Personalsorgen in der Innenverteidigung hatte. Dafür hätte er wohl sogar bereits Sevilla abgesagt, obwohl die Gespräche dort schon sehr fortgeschritten waren. Der Wechsel zum deutschen Rekordmeister kam letztendlich aber nicht zustande, wodurch er doch nach Spanien ging.

