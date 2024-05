Ex-Schalke-Trainer über Tochter Lea: Das werde ich hoffentlich nicht erleben

Nach mehreren sportlichen Rückschlägen hat David Wagner sein Glück mittlerweile in England wiedergefunden. Mit dem englischen Traditionsklub Norwich City kämpft der 52-Jährige um den Aufstieg in die Premier League. Genauso wichtig wie der sportliche Erfolg ist für den ehemaligen Bundesliga -Coach die Familie.

Lea ist als erfolgreiche Sportmoderatorin unterwegs. Neben der Moderation der Sportschau und dem Skispringen in der ARD ist die 29-Jährige zuletzt auch in die Unterhaltungsbrache eingestiegen und moderiert die Quizshow „Frag mich was Leichteres!“ für den öffentlich-Rechtlichen Sender.

„Da gibt es für eine Frau auch mal Gegenwind“

Am Anfang sei er kein Fan davongewesen, „weil ich weiß, was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen“. „Da gibt es für eine Frau in der Männerdomäne Fußball auch mal Gegenwind, und als Papa will man sein Kind immer beschützen“, verriet der ehemalige Schalke-Coach über den Berufswunsch seiner Tochter. „Aber sie hat etwas gefunden, das ihr richtig Spaß macht. Ich weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt.“