Bayern-Boss Hainer will „perfekte Woche“

Präsident Herbert Hainer hofft angesichts von gleich vier wichtigen Spielen auf eine „perfekte Woche“ des FC Bayern. Die Aufgaben für die Fußballer im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) und der Fußballerinnen im DFB-Pokalfinale am Donnerstag gegen den VfL Wolfsburg in Köln (16.00 Uhr/ZDF und Sky) „könnten kaum größer sein, aber wir sind der FC Bayern und wollen gewinnen“, sagte er im Interview mit Münchner Merkur/tz.

In die „perfekte Bayern-Woche“ schloss Hainer zunächst auch den Sieg der Basketballer im Spitzenspiel am vergangenen Sonntag gegen Alba Berlin ein (77:53) - am Freitag treffen beide Mannschaften erneut aufeinander.

Bayern-Präsident Herbert Hainer fiebert nicht nur dem Duell mit Real Madrid entgegen

"Jede und jeder weiß, um was es geht", ergänzte Hainer, "für solche Spiele trainieren unsere Mannschaften ein ganzes Jahr – für solche Spiele lebt der FC Bayern."