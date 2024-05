Florenz erreicht Finale der Conference League

Der Argentinier Lucas Beltran sicherte Florenz mit einem späten Elfmetertor (85.) den Einzug ins Endspiel, dort trifft das Team von Trainer Vincenzo Italiano am 29. Mai in Athen auf Olympiakos Piräus oder Aston Villa. Die Griechen hatten das Hinspiel 4:2 gewonnen, am Donnerstag (21.00 Uhr) findet das Rückspiel statt.