Hammer-Gerücht um Salihamidzic! Kehrt er zu einem Ex-Klub zurück?

Hasan Salihamidzic könnte in verantwortlicher Position zu einem Ex-Klub zurückkehren! Der ehemalige Spieler und Boss des FC Bayern ist ein Kandidat auf die Nachfolge von Jonas Boldt als Sportvorstand beim Hamburger SV . Das berichtet die AZ .

Dem Blatt zufolge drohe Boldt, dessen Vertrag in der Hansestadt noch bis 2025 läuft, die Entlassung. Der Aufsichtsrat des Zweitligisten wolle noch in dieser Woche eine Entscheidung zur Zukunft des 42-Jährigen treffen. Fällt das Votum gegen Boldt, soll es eventuell „tiefergehende Gespräche“ mit Salihamidzic geben, heißt es dazu wiederum in einem Bericht des Hamburger Abendblatt.