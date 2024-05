Im Zeitraffer: Bayers Weg ins Europa-League-Finale

Noch ein Sieg fehlt den Überfliegern von Bayer Leverkusen, um auch ihre Saison in der Europa League zu krönen. Das Team von Trainer Xabi Alonso geht als Favorit ins Finale am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Dublin gegen Atalanta Bergamo, doch der Weg dorthin war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der SID wirft einen Blick auf die wichtigsten Partien:

STARTSCHUSS: Zum Auftakt der Gruppenphase empfängt die Werkself Ende September BK Häcken. Es ist die erste Partie in der Europa League für Alonsos Team nach dem bitteren Ausscheiden gegen die AS Rom im Halbfinale des Vorjahres. Wenige Tage nach dem Ligaspiel bei Bayern München (2:2) rotiert der Spanier kräftig durch, doch Bayer stellt beim ungefährdeten 4:0 erstmals die eindrucksvolle Breite des Kaders unter Beweis.

ÜBERWINTERN: Nach zwei weiteren Erfolgen macht Leverkusen schon am 4. Spieltag das Weiterkommen klar. Lange tut sich die Werkself schwer, offensiv geht wenig, doch ein spätes Elfmetertor von Victor Boniface (90.+4) sichert den etwas schmeichelhaften 1:0-Sieg in Aserbaidschan bei Qarabag Agdam.

DRAMA: Diese gibt Bayer im Rückspiel allerdings völlig leichtfertig aus der Hand. Alonsos Elf vergibt etliche Chancen und gerät in Überzahl erneut 0:2 in Rückstand. Der Traum vom Finale scheint bereits geplatzt, Leverkusen taumelt. Einmal mehr zieht die Werkself aber in einer spektakulären Schlussphase den Kopf aus der Schlinge, der eingewechselte Schick (90.+3/90.+7) schießt Bayer per Doppelpack zum 3:2-Sieg.