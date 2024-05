Kein "Traumtänzer": Calmund warnt vor verfrühtem Jubel

Atalanta Bergamo nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum Triple? Davon will Bayer Leverkusens langjähriger Manager Reiner Calmund nichts wissen. „Ich gehöre nicht zu den Traumtänzern, die herumlaufen und sagen: Naja, wir sind voll im Zug, haben über 50 Spiele nicht verloren“, betonte der 75-Jährige vor dem Finale der Europa League am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Dublin.