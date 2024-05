"Keine Sorge": Rätsel um angeschlagenen Wirtz

Bis in die Schlussphase hinein saß Florian Wirtz auf der Bank, auf den Rängen rätselten die Fans von Bayer Leverkusen bereits - doch im Finale der Europa League soll der Fußball-Nationalspieler wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein. "Jetzt haben wir eine Pause, wir haben Zeit", sagte Trainer Xabi Alonso nach dem 2:2 (0:1) gegen die AS Rom im Halbfinal-Rückspiel: "Ich habe mit dem Doktor gesprochen, wir müssen die Entwicklung abwarten. Ich habe keine Sorge."

Wirtz, der im Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund vor rund drei Wochen einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen hatte, war zuletzt nur vereinzelt zum Einsatz gekommen. In der Liga spielte er gegen den VfB Stuttgart kurz und stand gegen Eintracht Frankfurt nicht im Kader. Im Hinspiel in Rom lief er von Beginn an auf, im Rückspiel wechselte Alonso ihn erst nach 81 Minuten ein.