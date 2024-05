Leverkusen startet in "extrem geile Woche" mit zwei Finals

Mit viel Vorfreude und Optimismus startet Bayer Leverkusen in das große Saisonfinale. „Wir haben ein nächstes großes Ziel, die nächste Woche wird einzigartig“, sagte Trainer Xabi Alonso vor dem ersten von zwei Finals. Auf den deutschen Meister wartet zunächst das Endspiel der Europa League am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) gegen Atalanta Bergamo, drei Tage später dann das Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal.

Es gehe nun "in eine extrem wichtige, aber auch geile Woche. Jetzt wollen wir das Triple auch holen", sagte Jonas Hofmann. Geschäftsführer Fernando Carro betonte zudem, dass ein Europacup-Triumph auch "wichtig" für das Pokalfinale in Berlin sei. Am Dienstagmorgen startete der Bayer-Tross nach einer kurzen Titelparty im Anschluss an den Erfolg gegen den FC Augsburg (2:1) Richtung Dublin.