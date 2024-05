Ausstiegsklausel? Bayer-Star tendiert offenbar zu Abschied

Jeremie Frimpong vom deutschen Meister Bayer Leverkusen tendiert offenbar zu einem Abschied im Sommer. Dies berichtet die Sport Bild. Der 23-Jährige besitzt in seinem bis 2028 laufenden Vertrag bei Bayer angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Die müsste Frimpong bis zum Start der EURO am 14. Juni ziehen.