Mehr als sechs Millionen sehen Bayers Finaleinzug

Der Finaleinzug von Bayer Leverkusen in der Europa League hat dem TV-Sender RTL eine Top-Quote beschert. Bis zu 6,6 Millionen Zuschauer in der Spitze sahen das 2:2 (0:1) der Werkself im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom. Im Schnitt verfolgten 4,96 Millionen Menschen die Partie am Donnerstagabend. Dies bescherte RTL einen Marktanteil von 21,4 Prozent beim Gesamtpublikum.