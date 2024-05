Piräus folgt Florenz ins Finale der Conference League

Der griechische Rekordmeister Olympiakos Piräus hat das Finale der Conference League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Jose Luis Mendilibar setzte sich am Donnerstag im Halbfinal-Rückspiel mit 2:0 (1:0) gegen Aston Villa durch, das Hinspiel hatte Piräus vor einer Woche mit 4:2 für sich entschieden. In Athen geht es nun für die Griechen am 29. Mai gegen den italienischen Erstligisten AC Florenz um die Trophäe.