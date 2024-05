Reschke über Wirtz: "Der Junge ist eine Naturgewalt"

Der ehemalige Leverkusener Manager Michael Reschke hat die Meistermannschaft von Trainer Xabi Alonso vor dem Finale in der Europa League am Mittwochabend (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) über den grünen Klee gelobt - vor allem aber Nationalspieler Florian Wirtz. „Der Junge ist eine Naturgewalt“, sagte Reschke, der von 2004 bis 2014 die sportliche Verantwortung bei der Werkself getragen hatte, in einem Interview mit web.de