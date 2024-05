Transfermarkt: Bayer-Star lässt Zukunft offen

Geht er? Bleibt er? Wann entscheidet er? Den Fragen nach seiner Zukunft wich Bayer Leverkusens Jonathan Tah geschickt aus. „Das Wichtigste ist, dass ich gerade hier bin. Das genieße ich in vollen Zügen“, sagte der Fußball-Nationalspieler vor dem Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL): „Eine solche Saison und solche Spiele zu erleben - ich glaube, dass man das nicht oft hat.“

Dass er im Vorjahr mit Wechselgedanken gespielt haben soll und öffentlich die Premier League als sein Traumziel ausgegeben hatte, soll nun keine Rolle mehr spielen. "Alles, was in der Vergangenheit war, ist in der Vergangenheit. Ich bin jetzt hier", sagte Tah in Dublin. Doch sein Vertrag läuft 2025 aus, Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro hatte zuletzt betont, keinen Spieler ablösefrei gehen lassen zu wollen.