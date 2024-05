Über 13.000 Quadratmeter: Größtes Bild der Welt auf Schalke

In der Schalker Veltins-Arena ist am Sonntag das größte Bild der Welt entstanden. Under dem Namen „Colourful Art of Football“ gestaltete der Künstler Christian Nienhaus im Vorfeld der Heim-EM mit Gelsenkirchen als Standort ein 13.033,85 Quadratmeter umfassendes Action-Painting-Kunstwerk - Weltrekord.