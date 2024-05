UEFA warnt Fans vor Ticketkäufen auf dem Sekundärmarkt

Im Vorfeld der EM und der Finals in den europäischen Klubwettbewerben hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) Fans eindringlich vor dem Kauf von Tickets über nicht autorisierte Händler im Internet gewarnt.

„Der Verkauf von Eintrittskarten an die breite Öffentlichkeit (...) erfolgt ausschließlich über UEFA.com“, hieß es in einer Mitteilung am Montag.