Völler lobt Nagelsmann: "Absoluter Top-Trainer"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Monat vor EM-Beginn in den höchsten Tönen gelobt. "Wir hatten Glück, dass in Julian Nagelsmann ein absoluter Top-Trainer auf dem Markt war", sagte Völler beim Parlamentarischen Abend im Landtag in Düsseldorf anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Westdeutschen Fußballverbandes. Man erkenne die guten Trainer besonders dann, "wenn es mal in die Hose geht".