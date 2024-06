Afrika-Cup in Marokko findet im Winter 2025/2026 statt

Ärger über Abstellungen wahrscheinlich: Der Afrika-Cup in Marokko wird im Winter 2025/2026 ausgetragen. Das Eröffnungsspiel des Turniers findet am 21. Dezember 2025 statt, das Finale am 18. Januar 2026, das teilte das Exekutivkomitee der Afrikanischen Fußball-Konföderation CAF am Freitag mit. Im Februar hatten Medien noch übereinstimmend berichtet, dass die Organisatoren einen Zeitraum im Juli und August 2025 anstreben würden.