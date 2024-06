Asamoah über Rassismus: "Für mich war der Anfang in Deutschland ein Schock"

Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah sorgt sich um den zunehmenden Rassismus in Deutschland und möchte diesen weiter bekämpfen. „Ich gebe nicht auf. Ich habe Kinder. Die müssen eine Zukunft haben. Dafür setze ich mich ein“, sagte der 45-Jährige am Dienstag in der deutschen Botschaft in Den Haag und fragte sich: „Wann beginnt der Mensch zu denken, du siehst anders aus und gehörst nicht dazu?“

Der Vize-Weltmeister von 2002 wird seit seiner Ankunft aus Ghana in Frankfurt 1990 mit Rassismus konfrontiert. "In Cottbus wurden bei einem Spiel Bananen geworfen und das N-Wort gebraucht. Ich war 17 Jahre alt und habe nach dem Spiel geweint. Mit 12 habe ich auf dem Schulhof in Hannover das N-Wort kennengelernt. Für mich war der Anfang in Deutschland ein Schock, denn ich kannte das Land von einem Otto-Katalog, den meine Mutter in Ghana hatte. Die Wirklichkeit ist anders", sagte der 43-malige Nationalspieler.