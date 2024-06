Copa América 2024: Argentinien vs. Kanada LIVE im TV, Stream, Ticker

In der Nacht zu Freitag startet die 48. Copa América. Gelingt Argentinien um Superstar Lionel Messi die Titelverteidigung?

In der Nacht zu Freitag startet die 48. Copa América. Gelingt Argentinien um Superstar Lionel Messi die Titelverteidigung?

Vorhang auf für die 48. Copa América! In der Nacht zu Freitag (europäische Zeit) startet in den USA das Turnier, in dem das beste Team Amerikas gesucht wird.