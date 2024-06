Copa América 2024: Peru vs. Chile LIVE im TV, Stream, Ticker

Die 48. Copa América läuft. Argentinien um Superstar Lionel Messi will die Titelverteidigung. Im zweiten Spiel des Turniers treffen Peru und Chile aufeinander.

Die 48. Copa América läuft. Argentinien um Superstar Lionel Messi will die Titelverteidigung. Im zweiten Spiel des Turniers treffen Peru und Chile aufeinander.

Die 48. Copa América ist in vollem Gange!

Nach der Auftaktpartie von Titelverteidiger Argentinien um Superstar Lionel Messi gegen Neuling Kanada (2:0) in den USA, wo während des Turniers das beste Team Amerikas gesucht wird, greifen am Samstag Peru und Chile erstmals ins Geschehen ein. Spielort ist das AT&TStadium Stadium in Arlington (ab 2 Uhr im Liveticker)