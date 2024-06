Copa América : Bayer-Star mit unwirklichem Zaubertor

Unglaublich! Piero Hincapie sorgt auch im ecuadorianischen Trikot für Aufsehen. Der Bayer-Verteidiger schießt gegen Jamaika ein echtes Traumtor und leitet so den Sieg gegen Jamaika ein.

Schon in der 13. Minute gelang dem Verteidiger von Bayer Leverkusen ein kleines Wunder.

Wie ein Olímpico

Der 22-Jährige stand in der Nähe der Eckfahne und flankte den Ball Richtung Tor. Was zunächst nach einer Flanke aussah, entwickelte sich zu einem echten Torschuss - und das am Rande des Physikalischen. Der Ball wurde von Kasey Palmer noch leicht abgefälscht - Jahmali Waite im Tor der Jamaikaner war machtlos.