FC Bayern: Einbruch bei Thomas Müller - Gericht fällt Urteil

Urteil im Prozess um den Einbruch bei Thomas Müller . Im September 2022 war in der Villa des Bayern-Stars und seiner Ehefrau Lisa eingebrochen worden. Der 34-Jährige spielte zur selben Zeit mit dem Rekordmeister in der Allianz Arena gegen den FC Barcelona.

Die Juristin hatte sich für eine Haftstrafe in Höhe von drei Jahren und neun Monaten ausgesprochen, der Täter - ein 26-jähriger Serbe, der bereits in seiner Heimat und in Frankreich ähnliche Verbrechen begangen hatte - erhielt mit drei Jahren und sechs Monaten nun fast das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß.

Täter entschuldigt sich bei Thomas Müller und seiner Frau

Tränenreiche letzte Worte und eine Entschuldigung an das nicht anwesende Ehepaar Müller änderten am Strafmaß nichts, so sah dieses in einem vereinbarten Deal zwischen Kammer, Staatsanwaltschaft und Verteidigung mindestens eine Strafe in Höhe von drei Jahren vor, sollte der 26-Jährige gestehen.