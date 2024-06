Irres Elfer-Drama! Ex-Bayern-Talent patzt entscheidend

Insgesamt gab es 24 Elfmeter! Jeder Spieler musste einmal antreten, das ehemalige Bayern-Talent Lars Lukas Mai scheiterte mit seinem zweiten und insgesamt zwölften Versuch für Lugano am Genfer Torhüter Joel Mall. Seinen ersten Elfmeter hatte Mai noch sicher verwandelt. Am Ende hieß es 9:8 für Genf.

Torwartwechsel vor Elfmeterschießen

Servette-Trainer René Weiler, der zwischen 2014 und 2016 in Nürnberg tätig war, setzte vor dem Elfmeterschießen auf einen taktischen Kniff: In der 119. Minute wechselte er für Stammtorhüter Jeremy Frick Joel Mall ein. Dieser gilt als Elfmeterkiller.

Unglücksrabe Mai wechselte mit 14 Jahren in die Jugend des FC Bayern, wo er insgesamt sechs Jahre lang aktiv war. Nach Stationen in Darmstadt und Bremen spielt er seit 2022 in Lugano. Für den FCB bestritt er zwei Bundesligaspiele. In der 2. Liga war er 45-mal am Ball.