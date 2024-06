Mats Hummels passiert bei EM in München Malheur mit Folgen

Fannähe ist immer so ein Thema im Profifußball. Die deutsche Nationalmannschaft ist in das EM-Quartier, die „Home Base“ in Herzogenaurach, noch überwiegend mit der Bahn angereist, nun überwiegend mit dem Mannschaftsbus unterwegs. Zum Achtelfinale gegen Dänemark fliegt der DFB-Tross ausnahmsweise.