7,7 Millionen Mitglieder: DFB wächst weiter

Der größte Einzelsportverband der Welt ist weiter gewachsen: Dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) gehören mittlerweile mehr als 7,7 Millionen Menschen an, die in rund 24.000 Klubs organisiert sind. Dies geht aus der Mitgliederstatistik der Saison 2023/2024 hervor, die der DFB am Mittwoch veröffentlichte.