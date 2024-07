Copa América 2024: Viertelfinal-Spiele mit Brasilien und Argentinien live im TV, Stream, Ticker

Da waren es nur noch acht! Bei der Copa América stehen die Viertelfinalspiele an, verlieren ist ab sofort verboten. Nach einem Tag Spielpause geht es in der Nacht auf Freitag weiter, wenn Titelverteidiger Argentinien auf Ecuador trifft.

So können Sie die Copa América live verfolgen:

Zum zweiten Mal nach 2016 nahmen diesmal auch Teams aus Nord- und Mittelamerika teil. Mannschaften wie Kanada und die USA mussten sich aber schon in der Vorrunde verabschieden. Zudem wurde der Rhythmus der Austragungen jetzt an den Zyklus der EM angepasst.

Copa América: Die Viertelfinals im Überblick:

Das Turnier dauert knapp dreieinhalb Wochen bis zum 14. Juli und wird in insgesamt 14 Stadien gespielt. Wie 2016 traten 16 Teams in vier Gruppen an. Den vielleicht schwersten Weg ins Finale hat Brasilien. In der Nacht auf Sonntag wartet das Duell mit Erzrivale Uruguay.