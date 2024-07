Copa América: Schiri-Eklat um Ex-BVB-Star bei USA-Aus

Die USA sind als Gastgeberland bereits in der Vorrunde der Copa América gescheitert. Nach dem Spiel kommt es zum Eklat zwischen einem Ex-BVB-Star und dem Unparteiischen.

Die USA sind als Gastgeberland bereits in der Vorrunde der Copa América gescheitert. Nach dem Spiel kommt es zum Eklat zwischen einem Ex-BVB-Star und dem Unparteiischen.

Was war passiert? Nach dem Spiel und dem damit verbundenem Vorrunden-Aus ging der ehemalige BVB -Star zum Schiedsrichtergespann, um den Unparteiischen die Hand zu schütteln.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Pulisic schreit Schiedsrichter an

In einem vollständigen Clip, den FOX Sports zunächst zurückhielt, ist zu sehen, wie Pulisic, bevor er sich den Offiziellen nähert, mit seinen Händen in deren Richtung wild gestikuliert. Die Handbewegungen des Amerikaners könne man als eine Aufforderung an Ortega deuten, mit den Spielern Uruguays den Sieg zu feiern.