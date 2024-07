Durm zehn Jahre nach WM-Titel: "Werde ich nie vergessen"

Der 32-Jährige spielt zehn Jahre nach dem WM-Triumph in der Landesliga - und verarbeitet die Ereignisse erst jetzt.

Erik Durm hat erst zehn Jahre nach dem Triumph in Brasilien damit begonnen, den verrückten WM-Sommer sacken zu lassen. "Ich weiß gar nicht, ob ich das alles schon richtig verarbeitet habe. Das kommt erst jetzt in dem Moment, wo ich aufgehört und Zeit habe, wirklich darüber nachzudenken. Die hatte ich vorher nicht", sagte der 32-Jährige bei transfermarkt.de. Am Samstag jährt sich das Finale gegen Argentinien (1:0) zum zehnten Mal.