"Früher oder später saufe ich mich zu Tode" - Ex-Bundesliga-Star ruft um Hilfe

Einst spielte Stürmer Martin Fenin in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt , erzielte bei seinem Debüt gleich drei Tore. Inzwischen geht es dem heute 37-Jährigen schlecht. Sehr schlecht um genau zu sein. Der Tscheche ist alkoholkrank.

Martin Fenin: „Saufe mich zu Tode“

Was ihm unter professioneller Anleitung in der Klinik gelang, gelingt zu Hause in seiner kleinen Eigentumswohnung nicht. Die Karriere des Fußballers ist vorbei, einen Job hat er aktuell nicht - weshalb er von angelegtem Geld lebt. Kontakt zu seiner dreijährigen Tochter Mia hat er nicht. Demnach hat die Exfrau des früheren SGE-Stürmers das Kind mitgenommen, weil ihr die ständigen Alkoholeskapaden zu viel wurden.